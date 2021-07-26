Поучаствовать в акции «Собери ребёнка в школу» предлагают псковичам

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Жителей города приглашают принять участие в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу», которая продлится до 15 августа. Об этом сообщили в общественной организации инвалидов Пскова.

Поучаствовав в акции, вы поможете семьям, где воспитывается ребёнок-инвалид школьного возраста.

Необходимо собрать базовые школьные принадлежности: тетради, дневники, карандаши, ручки, фломастеры, краски, линейки, ластики, стаканчики-непроливайки, кисточки, точилки, ножницы, пеналы, альбомы для рисования, картон, цветную бумагу, папки и обложки для тетрадей.

Канцелярию для детей можно приносить по адресу: Псков, улица Коммунальная, 40а. Телефоны для связи: (8 8112) 20-10-99, 20-10-77, 8-911-363-50-84.

«Поверьте, этим семьям реально некому помочь! Причин этого, как всегда, море… Но вы можете подарить им свою доброту! Не оставайтесь в стороне! Пусть ваши добрые дела помогут ребятам освоить новые знания», – призвали в организации.