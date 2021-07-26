Жители Великих Лук жалуются на короткий рабочий день автобусного парка

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Жители Великих Лук недовольны работой городского транспорта в вечернее время. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из жалобы жительницы города на сайте губернатора Псковской области.

По словам женщины, воспользоваться общественным транспортом после 21:00 практически невозможно.

«Маршруток либо очень мало, либо их нет. Это фактические данные, а не теоретический рассказ о "маршрут работает до 23-00". Не работает. Даже если на позднем рейсе будет 3 пассажира, это тоже пассажиры и им необходимо добираться», - пишет на сайте жительница Велких Лук.

Кроме того, горожане жалуются на периодичность маршрутов. По их словам, большие интервалы между автобусами приводят к толпе пассажиров, а это, в свою очередь, делает поездки в общественном транспорте опасными.

При этом великолучане отмечают, что техническое состояние транспорта за последний год улучшилось. Поэтому жители города надеются, что проблемы с частотой рейсов также будут решены.