Ковчег с мощами святого князя Александра Невского доставят в Псковскую область

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28 июля ковчег с мощами Александра Невского привезут в Псковскую область в рамках крестного хода, приуроченного к 800-летию со дня рождения князя. Об этом Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе епархии.
Мощам Александра Невского уже поклонились в Переславль-Залесском и Ростове Великом, в Ярославле и Владимире, Твери и Великом Новгороде, на Валдае, Ладоге и других местах. В Пскове мощи князя пробудут с 28 июля по 2 августа.
28 июля, Псков:
09:00 – Торжественная встреча святых мощей Александра Невского в Троицком соборе Псковского Кремля. Молебен Александру Невскому совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон;
09:30 – Божественная литургия;
11:00 – 18:00 Пение Акафиста св. блгв. кн. Александру Невскому;
18:00 – Вечернее богослужение;
19:20 – 21:30 Пение Акафиста св. блгв. кн. Александру Невскому;
22:00 – Торжественная встреча мощей в храме святого Александра Невского в Пскове;
22:00 – 00:00 Пение Акафиста св. блгв. кн. Александру Невскому;
29 июля, Псков:
00:00 – Ночная Божественная литургия в храме святого Александра Невского;
01:20 – 01:40 Молебен св. блгв. вел. кн. Александру Невскому;
09:00 – Божественная литургия;
10:20 – 17:00 Пение Акафиста Александру Невскому;
17:00 – Вечернее богослужение;
18:30 – 20:00 Пение Акафиста Александру Невскому;
30 июля, Псково-Печерский монастырь:
08:00 – Божественную литургию в Михайловском соборе совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон;
10:00 – Молебен св. блгв. вел. кн. Александру Невскому;
10:20 – 13:00 Пение Акафиста св. блгв. кн. Александру Невскому;
Порхов:
16:00 – Торжественная встреча мощей в Никольском храме Порхова;
Молебен Александру Невскому;
16:20 – 20:00 Пение Акафиста Александру Невскому;
31 июля святыню встречают в Великих Луках.
Сообщается, что крестный ход проходит по местам, которые связаны с судьбой великого князя Александра Невского. Начался он 12 июня в московском храме Христа Спасителя и завершится там же 14 августа. Поклониться мощам смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии.