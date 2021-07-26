Ковчег с мощами святого князя Александра Невского доставят в Псковскую область

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28 июля ковчег с мощами Александра Невского привезут в Псковскую область в рамках крестного хода, приуроченного к 800-летию со дня рождения князя. Об этом Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе епархии.

Мощам Александра Невского уже поклонились в Переславль-Залесском и Ростове Великом, в Ярославле и Владимире, Твери и Великом Новгороде, на Валдае, Ладоге и других местах. В Пскове мощи князя пробудут с 28 июля по 2 августа.

28 июля, Псков:

09:00 – Торжественная встреча святых мощей Александра Невского в Троицком соборе Псковского Кремля. Молебен Александру Невскому совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон;

09:30 – Божественная литургия;

11:00 – 18:00 Пение Акафиста св. блгв. кн. Александру Невскому;

18:00 – Вечернее богослужение;

19:20 – 21:30 Пение Акафиста св. блгв. кн. Александру Невскому;

22:00 – Торжественная встреча мощей в храме святого Александра Невского в Пскове;

22:00 – 00:00 Пение Акафиста св. блгв. кн. Александру Невскому;

29 июля, Псков:

00:00 – Ночная Божественная литургия в храме святого Александра Невского;

01:20 – 01:40 Молебен св. блгв. вел. кн. Александру Невскому;

09:00 – Божественная литургия;

10:20 – 17:00 Пение Акафиста Александру Невскому;

17:00 – Вечернее богослужение;

18:30 – 20:00 Пение Акафиста Александру Невскому;

30 июля, Псково-Печерский монастырь:

08:00 – Божественную литургию в Михайловском соборе совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон;

10:00 – Молебен св. блгв. вел. кн. Александру Невскому;

10:20 – 13:00 Пение Акафиста св. блгв. кн. Александру Невскому;

Порхов:

16:00 – Торжественная встреча мощей в Никольском храме Порхова;

Молебен Александру Невскому;

16:20 – 20:00 Пение Акафиста Александру Невскому;

31 июля святыню встречают в Великих Луках.

Сообщается, что крестный ход проходит по местам, которые связаны с судьбой великого князя Александра Невского. Начался он 12 июня в московском храме Христа Спасителя и завершится там же 14 августа. Поклониться мощам смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии.