Псковичка высказалась против «гламурных» ремонтов в городских банях

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Своё недовольство возможной передачей городских бань частникам выразила псковичка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из жалобы жительницы города на сайте губернатора Псковской области.

«Вчера узнала новость о том, что баня закрывается. Передается в частные руки. Это собственно в наших реалиях означает развал: сделают гламурный ремонт, цена поднимется, качество и клиентское мнение будет проигнорировано (бизнес по-русски)», - расстраивается жительница Пскова.

Напомним, вопрос о передаче городских бань в концессию обсудят в Пскове 27 июля. Слушание пройдет в 18:00 в Городском культурном центре.

Прийти на встречу и высказать своё мнение смогут все желающие. Помимо этого, онлайн-трансляцию публичных слушаний можно будет посмотреть в группе ПАИ «ВКонтакте».