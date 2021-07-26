Лечение парацетамолом обернулось псковичу 74-процентным поражением лёгких

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59-летнего псковича доставили в инфекционку с поражением лёгких 74%. До этого мужчина 2 недели лечился парацетомолом. Об этом сообщила главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

В приемный покой инфекционной больницы 59-летнего мужчину доставили на машине скорой помощи в тяжелом состоянии. Как сообщает его жена, он болел уже две недели, а лечился парацетомолом.

Пациенту провели компьютерную томографию органов грудной клетки, после которой было выявлено 74-процентное поражение вирусного происхождения. На 62% снижено количество кислорода в организме больного, а температура тела равна 39,2 градуса. Сейчас пациент находится в реанимации.