Предварительные заявки на догазификацию начали принимать в Псковской области

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«Газпром газораспределение Псков» начал приём предварительных заявок на догазификацию с 26 июля. Это позволит бесплатно подвести газ до границ негазифицированных домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. Об этом сообщили в компании.

Подать заявление жители Псковской области смогут в абонентских пунктах компании. В крупные населённые пункты будут выезжать мобильные офисы.

Помимо этого, с 1 августа появится возможность подать заявку на бесплатную газификацию через порталы Госуслуг, МФЦ, или единого оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ.

Чтобы подать заявление, понадобятся следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные.

«Согласно поручению Правительства России, догазификация должна быть завершена до 2023 года. На основании полученных нами заявок будут составлены предварительные планы-графики выполнения работ», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.