У 16 псковичей аннулировали водительские права

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У 16 жителей Пскова были аннулированы водительские права по решению прокурора. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

За полгода в Пскове было выявлено 19 граждан с действующими водительскими правами, которым нельзя управлять транспортными средствами по медицинским показаниям.

Прокуратурой города были направлены 19 исков о прекращении действия указанных водительских удостоверений. Удовлетворены были 16 исковых заявлений, 3 находятся на рассмотрении.

Также заведено два уголовных дела из-за использования поддельных медзаключений для получения водительских прав.