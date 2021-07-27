Продать данные о своих машинах смогут псковичи

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Жители России смогут получать деньги за предоставление данных о своих автомобилях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов Национальной технологической инициативы.

Как сообщают разработчики, платформа будет собирать и обрабатывать данные цифровых систем автомобиля. Через V2X-технологии информация будет собираться в режиме реального времени. Для подключения машины к системе, нужно обратиться к своему автопроизаодителю, чтобы он установил уникальный софт. После этого автовладелец будет считаться собственником данных. При желании он сможет продать их. В качестве покупателей могут выступать страховые компании или автодилеры. Сообщается, что средняя ценя одного пакета документов - 5 евро.

Раз в минуту будут собираться следующие данные: направление и скорость машины, динамика, нагрузка на ось и ускорение, срабатывание системы помощи водителю, сигнализация, экстренное торможение и работа антипробуксовочной системы.

Программа также предполагает каждые полчаса сбор данных о состоянии фар и габаритных огней, о дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, «признаках усталости водителя», а также о техническом состоянии машины — срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозов, износе тормозных колодок.