Пелагея приедет поздравить жителей Усвят с 1000-летием посёлка

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Посвященный Дню посёлка праздничный концерт с участием Пелагеи состоится в Усвятах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Выступление известной певицы пройдет на территории Юрьевых Гор - главной сцене праздника 31 июля в 20:20.

Пелагея известна как певица с уникальным голосовым диапазоном и яркими вокальными данными, которые артистка реализует в русской песне.

Посмотреть трансляцию концертной программы с главной сцены праздника на Юрьевых Горах можно будет в поселке Усвяты на пересечении улиц 25 лет Октября и Карла Маркса. Большой экран будет транслировать весь концерт.

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