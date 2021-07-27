Правила дорожного движения предложили сдавать на ЕГЭ

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Теория ПДД может стать частью школьной программы. Тогда школьники будут сдавать её через систему ПДД. Такое преждожение выдвинул Национальный автомобильный союз и уже отправил документ в правительство РФ.

По мнению членов организации, сегодня школьники получают недостаточно знаний о ПДД. Это часто становится причиной аварий на дорогах, особенно с использованием электротранспорта.

Как отметил руководитель организации Антон Шапарин, сейчас полноценные уроки по ПДД среди школьников 5-11 классов замещаются проведением факультативных занятий вне учебного плана, а также конкурсами. Это, как он считает, не может заменить системного образования в сфере дорожного движения. Помимо этого, уровень подготовки молодых водителей в автошколах на сегодняшний день низок, передает Autonews.

Предполагается, что дисциплина будет включена в школьный аттестат, а обучать правилам дорожного движения школьников будут учителя ОБЖ, предварительно пройдя дополнительную подготовку.