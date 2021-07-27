Сегодня День рождения «Псковского интернета»

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Интернету в Псковской области сегодня исполняется 27 лет. Об этом сообщила «Псковская правда».

«Первый псковский интернет-узел появился 25 июля 1994 года. В этот день в компьютерной сети FIDO, которая была популярна до эры Интернета, появилось сообщение о его запуске в регионе», – пишет издание.

В 90-е годы в нашем регионе появился один из первых провайдеров под названием «Синапс», рассказал эксперт в области интернет-технологий Максим Саломатин.

Тогда компания давала возможность бесплатного доступа в интернет на полчаса-час. Для этого пользователю необходимо было предоставить паспортные данные и иметь собственный модем для выхода в интернет.

Историю о появлении интернета в Псковской области читайте по ссылке.