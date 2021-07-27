Какие газеты первыми вышли на интернет-платформу в Пскове

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К 27-летию первого псковского интернет-узла «Псковская правда» подготовила материал об истории развития регионального интернета.

В 1999 году создателями сайта и руководством газеты «Новости Пскова» было принято решение публиковать материалы из свежих номеров на сайте pskov.org.ru. Это стало отправной точкой в истории областного интернета. Второй в интернет вышла газета «Псковская правда». Её материалы с сентября 1999 года начали выходить и на pskov.org.ru, и на собственном сайте pravda.pskov.ru.

В этот же период студия «Вороний камень» разработала сайты для региональных отделений Союза художников России, Российского детского фонда. Помимо этого, был создан самостоятельный проект «Галерея псковских художников».