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Общество27 июля 2021 14:28

Какие газеты первыми вышли на интернет-платформу в Пскове

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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К 27-летию первого псковского интернет-узла «Псковская правда» подготовила материал об истории развития регионального интернета.

В 1999 году создателями сайта и руководством газеты «Новости Пскова» было принято решение публиковать материалы из свежих номеров на сайте pskov.org.ru. Это стало отправной точкой в истории областного интернета. Второй в интернет вышла газета «Псковская правда». Её материалы с сентября 1999 года начали выходить и на pskov.org.ru, и на собственном сайте pravda.pskov.ru.

В этот же период студия «Вороний камень» разработала сайты для региональных отделений Союза художников России, Российского детского фонда. Помимо этого, был создан самостоятельный проект «Галерея псковских художников».