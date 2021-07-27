Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2021 15:28

В аварии с трактором пострадало 3 человека в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

3 человека пострадало в ДТП с трактором в Плюсском районе, пишет «Плюсский край».

ДТП случилось сегодня, 27 июля, на 193-м км автодороги Санкт-Петербург-Невель в Плюсском районе.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что 59-летний водитель автомобиля «Ниссан Жук» выбрал небезопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства и врезался в трактор Т-40, за рулем которого находился 67-летний местный житель.

Тракторист и два пассажира легкового автомобиля пострадали в аварии. На месте ДТП работали врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.