В аварии с трактором пострадало 3 человека в Псковской области

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3 человека пострадало в ДТП с трактором в Плюсском районе, пишет «Плюсский край».

ДТП случилось сегодня, 27 июля, на 193-м км автодороги Санкт-Петербург-Невель в Плюсском районе.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что 59-летний водитель автомобиля «Ниссан Жук» выбрал небезопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства и врезался в трактор Т-40, за рулем которого находился 67-летний местный житель.

Тракторист и два пассажира легкового автомобиля пострадали в аварии. На месте ДТП работали врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.