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Звезды27 июля 2021 16:28

Чего ждать псковичам от «Летних сезонов» 2021, рассказали на пресс-конференции

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 27 июля, в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая мероприятиям «Летних сезонов» Псковской областной филармонии.

Какие солисты порадуют псковичей своими выступлениями и какие новые программы и произведения ждут жителей и гостей города в летние вечера рассказывают главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук и автор идеи «Летних сезонов» Николай Хондзинский, а также ведущая солистка Мариинского театра, неоднократная участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина.

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Пресс-конференция, посвящённая мероприятиям «Летних сезонов» Псковской областной филармонии
Пресс-конференция, посвящённая мероприятиям «Летних сезонов» Псковской областной филармонии
#псков #культура