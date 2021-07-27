Чего ждать псковичам от «Летних сезонов» 2021, рассказали на пресс-конференции

Сегодня, 27 июля, в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая мероприятиям «Летних сезонов» Псковской областной филармонии.

Какие солисты порадуют псковичей своими выступлениями и какие новые программы и произведения ждут жителей и гостей города в летние вечера рассказывают главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук и автор идеи «Летних сезонов» Николай Хондзинский, а также ведущая солистка Мариинского театра, неоднократная участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина.