Премьерное исполнение классических композиций услышат псковичи на концерте «Лавандовая ночь»

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На концерте «Лавандовая ночь» в Пскове впервые в России будут исполнены некоторые классические произведения. Об этом сообщил главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук и автор идеи «Летних сезонов» Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 июля.

Как сообщает дирижёр, концерт проходит в Пскове 4 раз. В прошлом году он состоялся в формате open-air. Планируется, что в этом году жители и гости Пскова услышат музыку эпохи барокко.

«Много музыки будет впервые исполнятся в Пскове, а что-то — даже впервые в России. Каждый концерт уникальный. В предстоящем концерте больше мажорной радостной музыки», - заявил Хондзинский.

С особым трепетом к концерту «Лавандовая ночь» и псковской публике относится ведущая солистка Мариинского театра, неоднократная участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина.

«Всегда по вам очень скучаю и жду с нетерпением. Псковская публика всегда с благодарностью и интересом принимает. В псковском слушателе мы видим одаренного слушателя, все, что мы предлагали, всегда встречалось очень горячо. И этим меня поразила и захватила псковская публика, для меня она теперь навсегда особенная», - поделилась Баянкина, подчеркнув, что два концерта — это трудно, особенно для голоса, однако ради зрителя артисты осознанно на это идут.