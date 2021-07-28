Месячный рекорд по минимуму заболеваний COVID-19 выявлен в Псковской области

.

Ещё 118 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Что является минимумом, который последний раз был отмечен 30 июня, собщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии 43 408 человек заразились COVID-19 в Псковской области. За это время удалось полностью излечиться от коронавируса 35 687 псковичам. Только за последние сутки 111 человек закрыли больничный в медучреждениях региона.

За два года специалисты провели уже 454 366 тестов на коронавирус. За последние 24 часа сделано 1 647 тестов.