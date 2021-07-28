Вандалы повредили выставку «Псков в кино» на набережной Великой

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Стенды выставки с кадрами из известных фильмов, снятых на Псковской земле, оказались испорчены хулиганами. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

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«На стендах - кадры, которыми мы гордимся, и которые вечером собирали большое количество желающих сфотографироваться. Вряд ли это учинили разгневанные кинокритики...», - пишет губернатор.

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«Давайте не будем проходить мимо тех, кто мусорит, кто ломает скамейки и урны", - призвал глава региона.

Михаил Ведерников надеется, что вандалов найдут и вредители понесут наказание.