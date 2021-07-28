Врачу инфекционной больницы митрополит Тихон вручил медаль Патриаршей благодарности

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон наградил заместителя главного врача по лечебной части Псковской областной инфекционной больницы Самира (Сергия) СалимовичаАль-Араби медалю Патриаршей благодарности, сообщили в пресс-службе епархии.

Награждение прошло 23 июля в реанимации клиники после исповедования и причастия больных митрополитом Тихоном.

По ходатайству Псковского архиерея, медалью Патриаршей благодарности врача наградили за самоотверженный труд в лечении больных коронавирусной инфекцией. Эту награду в Псковской области уже имеют несколько медиков.