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Здоровье28 июля 2021 15:22

Врачу инфекционной больницы митрополит Тихон вручил медаль Патриаршей благодарности

Источник:kp.ru
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон наградил заместителя главного врача по лечебной части Псковской областной инфекционной больницы Самира (Сергия) СалимовичаАль-Араби медалю Патриаршей благодарности, сообщили в пресс-службе епархии.

Награждение прошло 23 июля в реанимации клиники после исповедования и причастия больных митрополитом Тихоном.

По ходатайству Псковского архиерея, медалью Патриаршей благодарности врача наградили за самоотверженный труд в лечении больных коронавирусной инфекцией. Эту награду в Псковской области уже имеют несколько медиков.