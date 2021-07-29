Псковичи смогут заключать брак на дому

.

Стать законными мужем и женой жители Пскова теперь смогут дома или в медучреждении. Об этом сообщил председатель комитета юстиции региона Сергей Шерстобитов.

Для того, чтобы расписаться дома или в больнице, необходимы определенные условия. Одни из них - беременность, рождение ребенка или угроза жизни. Однако могут быть и другие причины для выездной регистрации. О них жених и невеста подробно должны рассказать в заявлении, которое потом будет отправлено в ЗАГС.

«Какой будет наплыв заявлений, сейчас сказать сложно. Может быть, это будут единичные случаи. Могу предположить, что таких заявлений будет немного, потому что в Пскове есть отремонтированный Дворец бракосочетания, он отвечает всем необходимым требованиям. И уж точно ни одна квартира не сравнится с убранством дворца», - подчеркнул Сергей Шерстобитов.

Согласно приказу министерства, выездная регистрация рассчитана на 150 минут с учетом дороги до места. Однако, такая услуга уже была в России и ранее, к примеру, выезд в больницу, но и они не пользовались широким спросом.

«Что касается медицинских учреждений, я считаю, если такие случаи и будут, то единичные. И не думаю, что 3 августа у нас начнется паломничество желающих зарегистрировать брак при наличии особых обстоятельств», - заключил председатель комитета юстиции региона.