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Происшествия28 июля 2021 12:28

Останки человека нашли на берегу болота в лесу Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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В Гдовском районе на окраине болота обнаружили останки человека, пишет ПАИ со ссылкой на собственных источник.

В пресс-службе СУ СК России по Псковской области информацию подтвердили.

Скелетированные останки обнаружили 23 июля жители Гдовского района, собиравшие ягоды. Как сообщает источник, человеческие кости и фрагменты одежды обыли найдены на окраине болота Чистый мох в 10 км от населенного пункта Ямм.

«По факту обнаружения, предположительно, человеческих скелетированных останков проводятся мероприятия по установлению личности. Также проверяются материалы по без вести пропавшим в районе обнаружения останков», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.