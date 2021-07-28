Псковичи стали болеть гепатитом В в 10 раз реже

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За последние 10 лет в 10 раз снизилась заболеваемость гепатитом В. Об этом заявила и. о. главврача Центра СПИД Псковской области Елена Карзанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

Как говорит Карзанова, это хорошая тенденция, которая говорит об эффективности вакцинации, входящей в календарный план прививок.

«Детей еще в роддоме вакцинируют от гепатита В — один раз и на всю жизнь. Если человек не сделал этого в детстве, то обязательно должен привиться от гепатита В. Взрослые делают трехкратно прививку — состоит из трех компонентов. Хватает на 7-10 лет», - заявила инфекционист.

Помимо этого, она подчеркнула, что заразиться гепатитом очень легко. Так, даже пользование одной бритвой может привести к инфецированию.

«Достаточно просто намека на кровь, которая инфицирована вирусом гепатита», - заявила Елена Карзанова.

Специалист отметила, что везде должен сохраняться эпидемиологический режим, как в медучреждениях, так и в тату-салонах. Более того, в последних одноразывами должны быть не только иглы, но и краски.

«От гепатита С вакцинации нет. Он постоянно меняется, это активный вирус, как и грипп. Пути заражения такие же, но у него очень высокая инфицирующая доза. Чаще всего — через шприц, половым путем — меньше», - заключила врач-инфекционист.