Озера Псковской области зацвели из-за аномальной жары

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Старший преподаватель кафедры географии ПсковГУ Валентина Лилейкина назвала причины цветения водоемов, сроки окончания этого процесса, а также ответила на вопрос, можно ли купаться в такой воде и опасно ли это для здоровья псковичей.

Как говорит Валентина Лилейкина, водоемы зацвели из-за тропического лета и аномально жаркой погоды.

«Из-за жары развиваются водоросли, которые встречаются в маленьком количестве, микроорганизмы тоже активно начинают развиваться», - подчеркнула спецталист, отметив, что такие процессы можно наблюдать не каждый год.

«В прошлом году изменения цвета воды наблюдалось на Елизаровском озере, - добавила Валентина Лилейкина. - Тогда так и не выяснили причину этого явления, но через несколько недель там уже все вернулось в норму».

«Важно понимать, есть ли в водоемах болезнетворные организмы, - отметила спикер. - Я считаю, что если водоем чистый, то почему бы не искупаться» - говорить купании в цветущих водоёмах Валентина Лилейкина.

«Как только начнут выпадать осадки, а температура воздуха войдет в норму, все вернется на круги своя, - заявила преподаватель. - Нынешнее лето отличается не только повышенными температурами, но и отсутствием осадков. Это для Псковского региона нехарактерно, у нас климат с элементами морского, должны идти дожди».