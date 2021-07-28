Среди детей Псковской области случаи инфицирования гепатитом В и С не зафиксированы

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Среди детей до 17 лет ни одного случая заболевания гепатитом В не обнаружено. Об этом сегодня, 28 июля, рассказала исполняющая обязанности главного врача регионального Центра СПИД Елена Карзанова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Благодаря вакцинации в Псковской области дети до 17 лет не болеют гепатитом В, по вирусному гепатиту С такая же история», - заявила Карзанова.

Как говорит специалист, гепатит С может выявиться у пациентов и после 40 лет. Чаще всего гепатит встречается у людей в возрасте 33-40 лет. Кроме того, в зону риска люди, которые ведут асоциальный образ жизни.

«Раньше считалось, что лечить гепатит проблематично и дорого. Сейчас есть противовирусные препараты, которые приводят к выздоровлению», - поделилась специалист..