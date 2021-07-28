В Гдовском районе стартовала спартакиада в молодежном лагере «Самолва»

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27 июля в молодежном лагере «Самолва» в Гдовском районе состоялось торжественное открытие спартакиады, пишет ПАИ.

Порядка 30-ти человек приняли участие в открытии спортивного сезона: бойцы российских студенческих отрядов, волонтёры культуры, организаторы и кураторы лагеря «Самолва».

Спартакиада началась с соревнований по футболу и волейболу. Далее участники соревновались в личном зачёте по бегу на разных дистанциях, бадминтону и нормативам ГТО.

Бойцы студенческих отрядов провели развлекательную программу для детей, где посвятили в заповеди спорта и сыграли в «Весёлые старты».

Сезон стартовал, а это значит, что участники лагеря ещё посоревнуются в футболе, мини-фуиболе, волейболе, баскетболе и бадминтоне. В спортивные игры сыграют и дети. Лучших участников ждут грамотв в конце смены.

«Нам это интересно, потому что у нас такие мероприятия бывают не так часто. За время спартакиады ребята смогут побывать в разных командах, лучше узнать друг друга и понять, насколько они похожи и близки. Именно спортивные мероприятия помогают им это осознать», – подчеркнула координатор «Волонтёров культуры» Анастасия Задорнева.

Для открытия спортивного сезона организаторы проделали большой пласт подготовки рассказала руководитель пресс-службы лагеря:

«Члены РСО и волонтеры культуры готовились к спартакиаде вместе, проводили её вместе, и в целом произошел важный обмен опытом. Спортивные мероприятия помогут волонтерам развить стойкость, выносливость, силу духа, научат принимать победы и поражения», – отметила Диана Анисимова.

Молодёжный лагерь «Самолва» – это трудовой проект, который объединит около 135 человек, бойцов РСО и волонтёров культуры в рамках строительства мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Основной целью проекта является сохранение исторической памяти посредством вовлечения молодежи в реализацию историко-культурного проекта национального значения. Спартакиада проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», включенного в национальный проект «Демография».