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Общество28 июля 2021 15:28

Псковская область – раллийный центр России — Олег Мыслевич

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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«Псковскую область именует раллийным центром России, потому что ни один регион не может похвастаться таким количеством общероссийских соревнований ранга этапа кубка и чемпионата страны, как Псковская область», - заявил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автофедерации Олег Мыслевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 июля.

Как говорит Олег Мыслевич, 20-летие «Ралли Псков» — это не вся история, а ее часть, которая началась с 2002 года. Ранее гонки в регионе проводились в советские годы.

Президент Федерации добавил, что история автоспорта в Псковской области началась еще до революции и сегодня она занимает достаточно весомое положение.