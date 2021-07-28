Псковская область – раллийный центр России — Олег Мыслевич

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«Псковскую область именует раллийным центром России, потому что ни один регион не может похвастаться таким количеством общероссийских соревнований ранга этапа кубка и чемпионата страны, как Псковская область», - заявил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автофедерации Олег Мыслевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 июля.

Как говорит Олег Мыслевич, 20-летие «Ралли Псков» — это не вся история, а ее часть, которая началась с 2002 года. Ранее гонки в регионе проводились в советские годы.

Президент Федерации добавил, что история автоспорта в Псковской области началась еще до революции и сегодня она занимает достаточно весомое положение.