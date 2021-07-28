Двухметровый сом из Великой стал уловом псковича

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Житель Пскова Олег Вершинин в реке Великой поймал огромного сома, пишет ПАИ.

Как поделился рыбак, улов оказался размером не меньше 180 см и весом не менее 30 килограммов. Взвесить и померить гигантского сома самостоятельно псковичу не удалось, так как не было соответствующих приборов.

«Парень, помогавший мне на берегу, поднимал его. Так вот, сом ровно в рост моего помощника оказался, а это около 180 сантиметров. И сын его поднимал, говорит не менее тридцати килограммов в нём», - заявил Олег Вершинин.

Рыбалка, подарившая выдающегося сома, состоялась 19 июля в черте города под мостом Александра Невского рядом с ТЦ «Акваполис».