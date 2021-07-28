Закончить вакцинацию работников сферы образования Псковской области до конца месяца поручил Ведерников

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Сегодня, 28 июля, прошла рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко. Темами встречи стали текущая эпидемиологическая обстановка и ход прививочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поручил оперативно завершить вакцинацию работников сферы образования. Глава региона заявил, что до конца июля 60% сотрудников должно быть привито. Губернатор добавил, что в регион доставлена дополнительная партия вакцины — 20 тысяч доз «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), 5 тысяч из которых пойдут на вакцинацию педагогов. Остальные 15 тысяч доз медикамента распределят по городским образованиям.

Марина Гаращенко также сообщила, что в регион доставили более 2,3 тысяч доз «Спутника Лайт». Препарат в основном пойдет на ревакцинацию населения.