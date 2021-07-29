Прогноз погоды на 29 июля в Псковской области

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Сегодня, 29 июля, по Псковской области синоптики прогнозируют переменную облачность, днем кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Западный ветер будет дуть умеренно, при грозе в отдельных районах порывисто.

В Пскове днем синоптики обещают кратковременный дождь, грозу; ночью без осадков. Столбики термометров днем покажут +25...+27, +14...+16 ночью.

В Великих Луках днем также ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ночью преимущественно без осадков. Температура составит +24...+26 в дневные часы и +13...+15 ночью.