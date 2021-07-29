Аисты-инвалиды стали родителями в псковском центре реабилитации

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Птицы с ограниченными возможностями, проживающие под опекой центра реабилитации «Дом белого аиста» в Псковской области, смогли вырастить потомство. Об этом сообщили в группе реабилитационного центра в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году аисты-инвалиды сформировали у нас девять пар. Одна из пар оказалась полна решимости вывести птенцов», - рассказали в центре.

Стать родителями решились аист Граф из деревни Кусва Псковского района, привезённый Верой Коротковой из приюта «Зоозащита» весной 2020 года, и спасённая в 2018 году ветеринарами станции по борьбе с болезнями животных из Твери аистиха Гликерия. У обеих птиц есть травмы. У Графа отсутствует часть левого крыла, а у Глаши – правого.

Весной Глаша отложила три яйца и принялась старательно насиживать. Но у сотрудников центра небыло никакой уверенности, что из этих яиц смогут вылупиться птенцы.

«Никаких специальных условий для этой пары мы не создавали, как говорится, проживали на общих основаниях вместе с другими аистами. И, тем не менее, 10 июня у пары вылупился первый птенец, а потом ещё два. Пара принялась усердно выращивать птенцов в гнезде на земле», - поделились волонтеры.

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Днём за маленькими аистятами с нежностью и заботой приглядывал отец. Он приносил воду в клюве и поливал птенцов во время жары. Прикрывал их своими крыльями, защищая от солнца и яростно отгонял всех, кто приближался к малышам.

«Последний птенец вылупился слабым и не выжил, а два других благополучно выросли - сейчас уже большие. Вот-вот встанут на крыло и полетят в большой мир. Так хочется, чтобы мир был добр к ним, беды обходили стороной и два верных крыла хранили их», - вдохновенно поделились в «Доме белого аиста».

На вопросы читателей о том, смогут ли подростающие аисты отправиться на юг и вбиться в клин самостоятельно, руководитель аистиного центра Марина Сиденко успокоила:

«У них имеется генетическая программа - инстинкт, подсказывающая им, куда нужно лететь. У белых аистов родители и малыши ведь летят отдельно. Молодёжь улетает раньше. Они сами всё знают. И всех летающих аистов мы в обязательном порядке кольцуем. На ноге у каждого кольцо с индивидуальным номером», - пояснила специалист.

Псковичам сотрудники центра реабилитации аистов также предлагают придумать имена для аистят. Волонтеры предполагают, что это два мальчика. По характеру один Аистёнок родился смелым настолько, что иногда бывает агрессивным, а другой оказался пугливым, он ложится и прячется, когда становится страшно.