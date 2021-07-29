Названа причина опустевших полок популярной продуктовой сети в Псковской области

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Посетители некоторых продуктовых сетей отметили резко опустевшие прилавки с продуктами. Продукты пропали не только в Пскове, но и в районах. Псковичи называют разные причины полупустых полок в магазинах: от изменениях законодательстве в части упаковки товаров до забастовки сотрудников из-за необходимости вакцинироваться от коронавируса. Официальный ответ от пресс-службы компании Х5 Retail Group (владельцев продуктовой сети «Пятерочка») получила «Псковская правда».

Привыкшие к большому ассортименту продуктовых товаров, псковичи растерялись при виде полупустых полок. С полок пропали несколько видов макарон, пшеничной и ячневой крупы, йогуртов, овощей, полуфабрикатов, кормов для котов, сахара, даже сухих завтраков и воды.

Но в эта неординарная ситуация позволила для местных предпринимателей вновь обратить на себя внимание. «С голоду никто не помирает! Ну не было сегодня фарша - им же хуже. Пришлось купить мяса и самому размолоть», - пишут в соцсетях.

Множество обсуждений этой темы в соцсетях псковичей приводило к основной причине, которая кроется в проблемах самой сети ритейлера «Пятерочка». Но согласно официальному ответу пресс-службы компании, единственная причина полупустых полок оказалась в жаркой погоде.

«Из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос, в связи с чем возникла необходимость в увеличении количества транспорта с холодильными установками. Мы оперативно увеличиваем наши логистические мощности и набираем дополнительный персонал, чтобы обеспечить их доступность на полке и ожидаем, что в ближайшее время поставки стабилизируются таким образом, чтобы полностью обеспечить спрос», - заявили в пресс-службе компании.

Псковичи не расстроились пустым полкам, ведь всегда есть куда пойти, чтобы купить еду. Однако для части ритейла проблемы у конкурентов позволили заработать дополнительные очки и выиграть на поле борьбы за потребителя.