Стартовал сбор заявок на конкурс «Псков - любовь»

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Во время открытия международного кинофестиваля «Западные ворота» был дан старт конкурсу «Псков - любовь». Для участия необходимо предоставить историю, песню или видео о Пскове. Об жтом сообщила руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Татьяна Мартынова, пишет ПАИ.

Принять участие приглашаются все, кто любит Псков, живёт в нем или когда-то бывал в этом городе и сохранил в душе приятные воспоминания.

В конкурсе участвуют три номинации: «Текст» – принимаются истории любви к Пскову, напечатанные или написанные от руки. В номинации «Видео» будут соревноваться признания в любви, записанные на камеру. Это могут быть стихи, проза или отрывки из произведений известных авторов, также принимаются мини-фильмы. Номинация «Песня» подразумевает участников, исполнивших песни о любви к Пскову в аудио-или видеоформате.

Материалы необходимо предоставить в формате MS WORD, Мр3, Мр4, AVI и отправить на почту Театрально-концертной дирекции info@tkd-pskov.ru. В письме автору нужно указать свою фамилию, имя и отчество, дату рождения и почтовый адрес с номером телефона. Либо разместить в социальных сетях с хештегом конкурса #ПсковЛюбовь.

Заявки принимаются до 21 августа. Уже 22 начнется работа жюри конкурса. А 27 числа будут подведены итоги на сайте Театрально-концертной дирекции. В каждой номинации будут две категории победителей, одних победителей выберут жюри, других определит народное голосование.

На сайте мойрегион60.рф можно будет проголосовать за понравившуюся работу. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.