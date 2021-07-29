Прогноз погоды на 30 июля в Псковской области

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Завтра, 30 июля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Предстоящей ночью осадков не ожидается, днём местами пройдут кратковременные дожди. Ожидаются грозы, которые усилят скорость ветра, он будет порывистым.

Температура ночью составит +11...+16 градусов, днем: +22... +27.

Ветер Западных направлений будет дуть преимущественно со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление снизится.

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