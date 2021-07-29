Торговые сети могут сузить ассортимент в Псковской области из-за ведения экосбора

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Торговые сети пригрозили, что готовы сузить ассортимент товара из-за закона об упаковке из перерабатываемых материалов, пишет газета «Псковская правда».

С соответствующим обращением выступили федеральные СМИ, подписали «Магнит», X5 Group (владеет «Пятёрочкой»), Wildberries и Ozon. В магазинах задержаны поставки из-за ожидания пояснений по закону.

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Проблемы возникли из-за того, что в России вводится закон о запрете продажи товаров, которые не вошли в реестр Единой государственной информационной системы учёта отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ).

Такой закон позволит следить за уплатой экосбора производителями за последующую утилизацию. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил РБК, что это вынужденное действие, созданное по принципу «нет в реестре – нет на рынке».

По его словам, только такой способ поможет обеспечить исполнение требований властей. Однако речь не идёт о пуствз полках, их в магазинах быть не должно.