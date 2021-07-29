В Пскове на две недели изменится движение по улице Кузбасской Дивизии

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С 8 утра 2 августа изменяется схема движения по улице Кузбасской Дивизии. Изменения продлятся две недели из-за реконструкции. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе городской администрации.

Для движения транспорта закроют перекресток с круговым движением на пересечении Восточного проезда и улицы Никольской, а также участок улицы Кузбасской Дивизии около дома № 50, перед пересечением с улицей Западной.

Извинения продлятся до 00:00 часов 16 августа. Псковичам и гостям города предлагают выбирать для объезда улицу Крестки или Западную.