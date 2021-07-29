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Спорт29 июля 2021 16:02

1 сентября состоится открытие стадиона «Машиностроитель» в Пскове

Источник:kp.ru
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Отремонтированный стадион «Машиностроитель» предстанет перед псковичами уже 1 сентября. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак во время рабочего визита в Псковскую область, пишет ПАИ.

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Со слов директора «Машиностроителя» Ольги Черкасовой, на стадионе остался не завершенным ремонт платформы для инвалидов и парковки для автомобилей на улице Спортивной.

Ольга Черкасова пообещала председателю Совета Федерации и губернатору Псковской области, что работы будут завершены до конца августа.