В ближайшие часы псковичей настигнут грозы с дождем

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В ближайшие часы местами по Псковской области прогнозируются грозы, при грозах кратковременное усиление ветра, местами ливни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителей региона просят быть осторожными, по возможности не выходить на улицу, а также закрыть окна и дымоходы. Помимо этого, не рекомендуется топить печи.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу позвонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).