Медики отметили изменения течения COVID-19 у жителей Псковской области

Медики Псковской области отмечают изменения протекания коронавируса у жителей Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации Псковской области.

«На сегодняшний день опираясь на публикации мировой медицинской практики и наших наблюдение за госпитализироваными больными с коронавирусной инфекцией COVID-19 отмеченные изменения в "привычном" течение данной патологии», – сообщили специалисты.

Одной из первых изменений отмечается отсутствие потери обоняния, но присутствие насморка. Также участились жалобы на головные боли и боли в горле, преимущественно без кашля.

По словам специалистов, увеличилось количество пациентов с «кишечными» расстройствами на фоне течения коронавируса. Рвота, жидкий стул и температура порой ошибочно принимается за отравление.

«За последние 3 месяца значимо увеличилось количество тяжёлых пациентов в возрастной категории 19-35, 35-60 лет и участились госпитализации детей среднетяжёлого течения», - заключили медики.

Быстрое изменение симптомов при заражении коронавирусом приводит к поздней диагностике заражения и начале лечения. Отсюда большое количество тяжёлых случаев и высокие значения статистики.