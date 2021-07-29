Случаи укусов клещей снизились в Псковской области

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Число пострадавших от укусов клещей снизилось в Псковской области. На 17,3% уменьшилось количество обращений в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

За период с 21 июля по 27 июля в Псковской области 43 человека, 10 из которых дети, обратилось в медучреждения в связи с укусом клещей. 1742 обращений, в том числе 415 — от детей, зафиксировано с начале сезона. В том году в аналогичный период обращений было больше на 22%.

За 2021 год 1270 жителей Псковской области привились от клещевого вирусного энцефалита, в том числе 24 ребенка.