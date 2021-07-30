До +25 градусов прогреется воздух в Пскове 30 июля

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Сегодня, 30 июля, по Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает псковский Гидрометцентр.

Западный ветер будет дуть умеренно, при грозе в отдельных районах порывисто.

В Пскове днем без существенных осадков. Ночью кратковременный дождь. Днём синоптики обещают до +23...+25, ночью +14...+16.

В Великих Луках днем и ночью ожидаются кратковременные дожди с грозой. Воздух прогреется до +24...+26 градусов днем, а ночью столбики термометров покажут +13...+15.