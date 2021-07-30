Псковская область выходит на плато по заболеваемости

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Губернатор Псковской области сообщил о постепенном выходе Псковской области на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Глава региона отметил, что процесс выхода на плато очень медленный, а ситуация в региона до сих пор непростая. Но медики наблюдают формирование положительной тенденции.
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