Эксперты опровергли опасения псковичей о нашествии саранчи

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Псковичи делятся в соцсетях фото гигантских насекомых и пишут, что в регионе началось нашествие саранчи. Как оказалось, эксперты опровергают эти опасения, пишет «Псковская правда».

По словам проректора ПсковГУ Анатолия Истомина, беспокоиться не о чем. Просто псковичей смутили кузнечики, похожие на саранчу. А они, в свою очередь, совершенно не опасны для сельского хозяйства.

«Они достаточно теплолюбивы, теплая погода способствует тому, чтобы их численность была повыше. Но никакого вреда от него быть не может. По той причине, что это наш аборигенный вид, они всегда здесь есть. Кузнечики могут питаться молодыми частями растений, но это гораздо реже. Они — прежде всего, хищники. А вот саранча — сугубо растительноядны и они повреждают посевы. Кузнечикам это не нужно».

Специалист отметил, что на фотографиях псковичей засняты зелёные кузнечики, а крупные они потому, что в кадр попадали преимущественно взрослые самки.

«Кузнечиков мы в основном видим маленьких, прыгающих. Это промежуточная личиночная стадия развития. В отличие от бабочек (яйцо — гусеница — куколка — взрослое насекомое) у кузнечиков не полное превращение: из яиц сразу вылупляются насекомые по виду похожие на взрослые особи. И они растут, увеличивая массу, в таком же виде», – объяснил Анатолий Истомин.

По словам спикера, в случае с кузнечиками - все очень просто. Они питаются маленькими беспозвоночными, моллюсками. Среди кузнечиков даже наблюдался каннибализм есть. К примеру, если в банку посадить кузнечиков и не кормить — им придется переесть друг друга. Так остаются только сильные особи, такой отбор принадлежит типичным хищникам.