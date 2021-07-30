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Дом. Семья30 июля 2021 12:06

Каким будет новый учебный год для псковских школьников в эпоху пандемии

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Ежедневная термометрия и столовая по графику ждет школьников с сентября 2021 года. Такие мероприятия показали себя как эффективные, и благодаря им стало возможное очное обучение, пишет газета «Известия».

Рекомендации направлены на снижение социальных контактов во время обучения детей. За каждым классом будет закреплен свой постоянный кабинет для уроков, свое время посещения столовой, работники которой обязаны быть в средствах индивидуальной защиты.

Группы из учеников разных классов для дополнительного образования формировать запрещено. Помимо этого, под запретом спортивные мероприятия на открытом воздухе. Школьникам и сотрудникам учебных заведений ежедневно будут измерять температуру, а санузлы должны быть обеспечены антисептиком и мылом. Также все помещения должны проходить регулярную дезинфекцию.

В случае появления признаков ОРВИ у одного из учащихся его будет ждать изоляция. Также Роспотребнадзор рекомендовал сократить число обучающихся в одном классе.

Предварительно, как минимум 27 субъектов федерации смогут начать учебный год в очном формате.

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