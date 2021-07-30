Житель Печор поймал гадюку в центре города

Житель Печор Псковской области поймал гадюку на одной из центральных улиц города, пишет газета «Печорская правда».

Печерянин Александр Никитин увидел ядовитую змею у дорожного бордюра на улице Садовой, около дома №10. Он отловил ее и выбросил в ближайший мусорный контейнер.

«Размером гадюка была примерно 30-40 сантиметров», - рассказал мужчина.

Печеряне в комментариях группы «Печорской правды» возмутились, почему мужчина решил выкинуть змею в мусорку, так как оттуда она бы смогла выбраться обратно.

Недавно жители Изборска отмечали высокую активность змей в людных местах (Подробности).

А в мае 2019 года ядовитую гадюку видели жители Пскова в районе Микрорайона Родина, тогда специалист нашел оправдание такому поведению змей (Подробности).