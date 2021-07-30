Мастштабное празднование 1000-летия Усвят будет перенесено

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Торжественные мероприятия в честь 1000-летия Усвят будут перенесены. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Instagram-аккаунте.

Как сообщается, несколько человек из команды организаторов заразились коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 пришёл главе района, его заместителю и руководителю детской школы искусств.

«Проводить праздник сейчас - это слишком большой риск для всех его участников, зрителей, гостей. Мы не можем позволить, чтобы радостный повод омрачился новыми случаями заболевания», - пишет губернатор.

«Обещаю, что он будет проведён в полном объеме, когда ситуация стабилизируется», - обнадежил глава региона.