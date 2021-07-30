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Дом. Семья30 июля 2021 14:00

Аномальная жара стала причиной выхода медведей к людям в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Медведи стали выходить к населённым пунктам Псковской области из-за аномальной жары. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 июля.

«В этом году из-за жаркого лета засохли ягоды в лесу, что привело к случаям выхода медведей в населенные пункты», - заявил Горкунов.

Хищники уже были замечены в населённых пунктах Островского и Псковского районов. Специалист настоятельно просит жителей региона не кормить медведей, а обращаться в отдел охотнадзора управления Россельхознадзора или в комитет по природным ресурсам и экологии.