Дети и подростки стали чаще болеть COVID-19 в Псковской области

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На 14,3% увеличилось число случаев заражения коронавирусом среди детей и подростков до 17 лет в регионе. 80 человек данной возрастной группы заболели за неделю. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 30 июля.

Как говорит Нестерук, за минувшую неделю также увелиилось количество больных в возрастной группе 18-29 лет. Прирост составил 18,5 процентов. У 115 человек в возрасте от 18 до 29 лет тест на коронавирус оказался положительным.

Заболеваемость жителей Псковской области в возрасте 50-64 года снизилась на 13,6% до 209.

«Лиц в возрасте 65 лет и старше заболело 156 человек, меньше на 15 случаев или 8,8%, их доля упала с 18,9 до 17,9%. Лиц в возрасте 30-49 лет заболело 310 человек, снижение на 4%», - добавил спикер.