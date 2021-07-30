Вакцину «Спутник Лайт» привезли в Псковскую область

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Сегодня, 30 июля, в медорганизации Псковской области начали осуществляеть поставку вакцины от COVID-19 под названием «Спутник Лайт». Об этом на заседании оперштаба сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Уже сегодня пошла поставка в медицинские организации «Спутника Лайт», которая также может применяться на вакцинальных пунктах. Руководителям сегодня об этом сообщили. Граждане уже могут спрашивать эту вакцину, а медработники — их прививать», - рассказала Марина Гаращенко.

Вакцина «Спутник Лайт» подойдёт тем, кто ранее уже вакцинировался или переболел коронавирусной инфекцией. Однако у вакцины есть ограничения по возрасту и «определенному состоянию»: от 18 до 60 лет.