Жители районов Псковской области увидят лазерное шоу об Александре Невском

.

Лазерное шоу, посвященное 800-летию Александра Невского, планируется показать жителям других районов региона, пишет «Псковская правда» со ссылкой на председателя комитета по культуре области Ольгу Тимофееву.

Как сообщила спикер, на данный момент оцениваются технические возможности районов и характеристики площадок.

«Нужна поверхность, на которую проецируется картинка, она должна быть определённого размера, параметры должны быть сопоставимы с теми, что были в Псковском кремле», - уточнила Тимофеева.

Полюбившуюся псковичами постановку озвучил заслуженный артист России Сергей Попков.