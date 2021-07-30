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Общество30 июля 2021 17:14

На август переносится масштабное празднование 1000-летия Усвят

Источник:kp.ru
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Михаил Ведерников на оперштаба 30 июля огласил новую дату празднования 1000-летие Усвят. Ориентировочно мероприятия пройдут 28 августа.

Напомним, концерт Пелагеи остальные мероприятия в честь большой даты были перенесены из-за положительных тестов на коронавирус у главы района, его заместителя, руководителя детской школы искусств и нескольких человек из группы организаторов праздника.

Медики не могут с точностью сказать, что это единственные заражённые на данный момент. Не все собранные ПЦР-тесты ещё отработаны в лабораториях.