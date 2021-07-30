Какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов ПсковГУ

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На какие специальности вчерашние школьники хотят поступить больше всего, рассказал начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся, начальник отдела по приему в университет, ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев.

Как сообщил Лобарев, самыми востребованными специальностями с бюджетными местами для абитуриентов стали лечебное дело, лингвистика, педагогическое образование, юриспруденция и экономическая безопасность. Ребята с техническим складом умала предпочли информатику и вычислительную технику.

«На бюджетные места документы подали порядка 2 тысяч человек», - добавил Дмитрий Лобарев.